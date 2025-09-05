ألمانيا: حظر توريد أسلحة إلى إسرائيل كافٍ حالياً

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عقب الوقف الجزئي لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، إنه لا يرى، حالياً، حاجة إلى اتخاذ خطوات أخرى من هذا القبيل.

وأكد فاديفول في تصريحات لموقع "تي-أونلاين" الإخباري أن بلاده أوقفت توريد أسلحة إلى إسرائيل يمكن استخدامها في حرب غزة، وفق ما نقلته "د.ب.أ".

وتحدث الوزير عن "إشارة واضحة" أحدثت ألمانيا من خلالها أثرا تجاوز التصريحات المحضة لدول أخرى، وقال رداً على سؤال حول هذا الأمر: "اعتبر هذا القرار كافياً في هذه المرحلة".

وفي مطلع أغسطس/ آب الماضي، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس وقفاً جزئياً لصادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، مبرراً ذلك بإعلان إسرائيل عزمها توسيع عمليتها العسكرية في قطاع غزة، والاستيلاء على مدينة غزة.

وقال فاديفول: "نراقب الوضع عن كثب، ونجري مناقشات مع شركائنا الأوروبيين".