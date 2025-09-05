logo
العالم العربي

ألمانيا: حظر توريد أسلحة إلى إسرائيل كافٍ حالياً

ألمانيا: حظر توريد أسلحة إلى إسرائيل كافٍ حالياً
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفولالمصدر: (أ ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
05 سبتمبر 2025، 7:14 ص

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عقب الوقف الجزئي لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، إنه لا يرى، حالياً، حاجة إلى اتخاذ خطوات أخرى من هذا القبيل.

وأكد فاديفول في تصريحات لموقع "تي-أونلاين" الإخباري أن بلاده أوقفت توريد أسلحة إلى إسرائيل يمكن استخدامها في حرب غزة، وفق ما نقلته "د.ب.أ".

وتحدث الوزير عن "إشارة واضحة" أحدثت  ألمانيا من خلالها أثرا تجاوز التصريحات المحضة لدول أخرى، وقال رداً على سؤال حول هذا الأمر: "اعتبر هذا القرار كافياً في هذه المرحلة".

أخبار ذات علاقة

07aa0878-0bc2-4698-8109-cc15cbdc8530

ألمانيا تحظر الأنشطة المتعلقة بحماس على أراضيها

وفي مطلع أغسطس/ آب الماضي، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس وقفاً جزئياً لصادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، مبرراً ذلك بإعلان إسرائيل عزمها توسيع عمليتها العسكرية في قطاع غزة، والاستيلاء على مدينة غزة.

وقال فاديفول: "نراقب الوضع عن كثب، ونجري مناقشات مع شركائنا الأوروبيين".

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC