الجزائر أيضا تترقب انتخابات فرنسا.. "كل شيء سينفجر" حال فوز "اليمين المتطرف"

تُلقي الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا بظلالها على المشهد الجزائري، ويحذّر متابعون من أنّ صعودا محتملا لليمين المتطرف إلى السلطة "سيفجّر كل شيء".

ورسميا، لم تعلق الجزائر على آخر التطورات في المشهد السياسي الفرنسي، لكن الانتخابات التشريعية التي تجري في 30 يونيو و7 يوليو تخضع للمتابعة الدقيقة وسط حذر من صعود التجمع الوطني اليميني المتطرف إلى الحكم.

ملف المصالحة

ويجري التركيز أساسا على مصير جهود المصالحة التي انطلقت قبل سنوات بين الجزائر وفرنسا لطي صفحة الخلافات حول ملف المرحلة الاستعمارية.

ويعلّق أحد المحللين بأنّ "كل شيء سوف ينفجر، العمل الشاق لإعادة بناء علاقة صحية سوف ينهار"، وفق ما نقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

واعتبر المحلل أن "العناق الدافئ بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون على هامش قمة مجموعة السبع أخيرا في إيطاليا لا يعني شيئا".

وفي مثل هذا السياق، فإن زيارة الدولة التي أعلن عنها الرئيس تبون إلى فرنسا في الخريف المقبل "لم تعد ممكنة"، بحسب ما أكد صحفي جزائري، مقدرًا أن الجزائر "من بين الدول المغاربية هي بلا شك الدولة التي لديها الكثير لتخسره" وفق تعبيره.