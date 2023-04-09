محللون: رغم حاجتها للردع.. إسرائيل لا ترغب بمواجهة شاملة متعددة الجبهات

التركيز على غزة

وتباينت آراء المحللين السياسيين بشأن إمكانية إطلاق الجيش الإسرائيلي لعملية واسعة تهدف لاستعادة قوة الردع، وتشمل عددًا من المناطق مثل قطاع غزة وجنوب لبنان وسوريا، مبينين أن مثل هذا السيناريو أشبه بـ"الحرب الشاملة".

ورجح المحلل السياسي، ناجي البطة، أن "يقدم الجيش الإسرائيلي على إطلاق عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة مع ضربات محدودة على الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا"، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي لذلك استعادة قوة الردع.

وأوضح البطة، لـ"إرم نيوز"، أن "مثل هذه المواجهة ستركز على غزة بشكل أكبر من أي جبهة أخرى، وستعمل على إلحاق أكبر أذى ممكن بالبنية التحتية لحركة حماس والفصائل المسلحة، وستكون أقوى من سابقاتها".

وأضاف: "إسرائيل تعتبر حماس المسؤولة عن التوتر الأمني بمختلف الجبهات، وبالتالي ستكون معنية بتوجيه ضربة عسكرية قوية لها، وستكون مستعدة لضرب أهداف أخرى بلبنان وسوريا حال إطلاق صواريخ فقط".