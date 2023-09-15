بسبب الإعصار "دانيال".. نزوح أكثر من 38 ألف شخص في ليبيا

كشفت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، اليوم الجمعة، أن أكثر من 38640 شخصا نزحوا في المناطق الأكثر نكبة في شمال شرق ليبيا بسبب العاصفة دانيال.

وقالت المنظمة على موقعها على الإنترنت: "أكثر من 5000 شخص في عداد القتلى، وتم تسجيل إجمالي 3922 وفاة في المستشفيات، وفقا لمصادر منظمة الصحة العالمية".