قصف مكثف وعمليات نسف لمنازل في خان يونس (فيديو)

نفذ الجيش الإسرائيلي، فجر يوم الأربعاء، سلسلة عمليات قصف ونسف في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تسجيل عدد من القتلى والجرحى.

ويأتي القصف الإسرائيلي، بعد يوم دامٍ شهد مقتل نحو 71 فلسطينيًا وإصابة مئات آخرين في غارات طالت مختلف مناطق القطاع.

وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات طالت المناطق الشرقية والمناطق الشمالية الغربية من خان يونس، طالت إحداها عمارة سكنية مكونة من 5 طوابق، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من قاطينها.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف مكثفة بواسطة روبوتات مفخخة استهدفت مربعات سكنية في حي الأمل شمال غرب خان يونس، وأجرى عمليات نسف في مناطق وسط المدينة، التي يسيطر الجيش الإسرائيلي على أجزاء واسعة منها.

وأدى قصف منزل في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون.

وقتل 4 فلسطينيين وأصيب آخرون من منتظري المساعدات قرب كيسوفيم شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل 71 فلسطينيًا خلال يوم الثلاثاء، بعد غارات إسرائيلية طالت خان يونس جنوب قطاع غزة، ودير البلح والبريج وسط القطاع، ومدينة غزة التي تشهد الأجزاء الجنوبية والشرقية منها عمليات نسف مكثفة من قبل الجيش الإسرائيلي.