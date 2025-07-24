كاتس يرد على ماكرون: لن نسمح بإنشاء كيان فلسطيني

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن تل أبيب "لن تسمح بإنشاء كيان فلسطيني من شأنه أن يضر بأمن إسرائيل ويعرض وجودها للخطر" وفق تعبيره.

وجاء تصريح كاتس رداً على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعلن اعترافها بدولة فلسطينية في سبتمبر القادم.

ووصف كاتس إعلان ماكرون بأنه "استسلام للإرهاب ومكافأة لحماس" على الهجوم الذي نفذته في 7 أكتوبر عام 2023.

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وكان نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ رحّب بإعلان ماكرون معتبرا أنه "يمثّل التزام فرنسا بالقانون الدولي".

وشكر الشيخ في تغريدة على حسابه على موقع "إكس" ماكرون على رسالته الموجهة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي قال فيها إنه سيعلن في أيلول/سبتمبر رسمياً اعتراف بلاده بدولة فلسطين.

كما شكر المملكة العربية السعودية "على الجهد الكبير الذي بذلته مع فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين".

في المقابل اعتبر نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي ياريف ليڤين أن الخطوة الفرنسية بالاعتراف بدولة فلسطين "دعم مباشر للإرهاب".