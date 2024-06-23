"تقدم" لـ"إرم نيوز": لم نتلق من الجيش السوداني أي موافقة على عقد لقاء تشاوري
نفى الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، بكري الجاك، الأنباء التي ترددت حول موافقة الجيش السوداني على عقد لقاء مع "تقدم" للتشاور حول وقف الحرب.
وأكد أن "تقدم" منذ شهر يناير الماضي وحتى فترة قريبة، تطالب الجيش بعقد لقاءات للتشاور لوقف الحرب وذلك بشكل رسمي وعبر قنوات اتصال، مبينًا أن هذه الطلبات المتكررة ليست جديدة.
يشار إلى أنه في وقت سابق، رحبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، بقرارات مجلس السلم والأمم التابع للاتحاد الأفريقي المتمثلة بإنشاء آلية بقيادة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني على ترتيب اجتماع مباشر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للتفاوض على وقف إطلاق النار.
وعدّت "تقدم"، في بيانها، أمس السبت، أن قرارات مجلس الأمن والسلم "نقلة نوعية في رفع درجة استجابة قادة القارة الأفريقية لكارثة الحرب في السودان التي تشكل أكبر مأساة إنسانية في العالم بأسره".