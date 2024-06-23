"تقدم" لـ"إرم نيوز": لم نتلق من الجيش السوداني أي موافقة على عقد لقاء تشاوري

نفى الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، بكري الجاك، الأنباء التي ترددت حول موافقة الجيش السوداني على عقد لقاء مع "تقدم" للتشاور حول وقف الحرب.

وأكد أن "تقدم" منذ شهر يناير الماضي وحتى فترة قريبة، تطالب الجيش بعقد لقاءات للتشاور لوقف الحرب وذلك بشكل رسمي وعبر قنوات اتصال، مبينًا أن هذه الطلبات المتكررة ليست جديدة.