"سنهزم وابل الإرهاب".. سموتريتش يعلق على غارات صنعاء

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بعد غارات إسرائيلية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء إن "الصهاينة الدينيين في طريقهم للخلاص وبناء دولة إسرائيل". وفق ما أوردته "يديعوت أحرنوت".

وأضاف في كلمة ألقاها في القدس: "بعون الله سنهزم وابل الإرهاب في اليمن، كما هزمنا رأس الأخطبوط في إيران، وأن مقاتلينا الأبرار والمخلصين يهزمون حماس في غزة، وفيها أيضا نحن عازمون على النصر" وفق تعبيره.

وزعم سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، أنهم ليسوا مجرد "صهاينة دينيين يرتدون الكيباه (غطاء الرأس لليهود)، بل "نحن الجوهر، نحن في طور الخلاص وعود الوجود الإلهي لبني صهيون وغزو الأرض، سنبني دولة إسرائيل" بحسب تعبيره.