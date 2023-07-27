مقتل مساعد مدير الشرطة السودانية

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، اليوم الأربعاء، مقتل مساعد مدير عام الشرطة الفريق عمر محمد إبراهيم، وبمعيته عدد من الضباط وضباط الصف والجنود، في معركة قيادة قوات الاحتياطي المركزي في العاصمة الخرطوم، الشهر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "وسائل التواصل الاجتماعي تناولت خلال الأيام الماضية أخبارا حول استشهاد أو فقدان الفريق شرطة عمر محمد إبراهيم حموده، مساعد المدير العام للإمداد، إبان أحداث قيادة قوات الاحتياطي المركزي في الخرطوم".