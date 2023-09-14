حميدتي: قوات "الدعم السريع" تسيطر على معظم ولاية الخرطوم
أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس المجلس السيادي وقائد قوات "الدعم السريع" في السودان، اليوم الخميس، أن قواته تسيطر على مساحات واسعة من الخرطوم وأجزاء واسعة من ولايات السودان.
وشدد في كلمة مسجلة جديدة له: "قواتنا ستبدأ مشاورات لتشكيل سلطة مدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتنا إذا استمرت تحركات البرهان".
وقال: "البرهان وعناصر النظام البائد الهاربين من العدالة يسعون لتشكيل حكومة حرب من شرق السودان، لن نسمح لهم بتقسيم السودان وإذا أردنا السيطرة على الشرق سنفعل ذلك خلال يوم واحد".
وشدد على أن "البرهان ينتحل صفة رئيس الدولة ويلتقي قادة نظام البشير الفارين من العدالة"، لافتاً إلى أن "ما حدث في 15 أبريل/نيسان هو حرب الفلول لقطع الطريق أمام العملية السياسية وعودة الحكم المدني الديمقراطي".
وأكد أن قواته "هزمت الفلول بشهادة الأمم المتحدة التي أقرت بسيطرة قوات الدعم السريع"، مضيفاً: "ضاعت على الفلول والانقلابيين أحلامهم بهزيمة الدعم السريع خلال ساعات من بدء الحرب".
وذكر أن "عناصر النظام البائد تسعى لتقسيم السودان، وأن مشروع ما يعرف بدولة البحر والنهر خطة قديمة لتقسيم السودان بدأت منذ (مثلث حمدي) الذي قال إنه نجح في فصل الجنوب عن السودان، مؤكداً أن "نية الانقلابيين بتشكيل حكومة جزئية مدخل لتقسيم السودان".