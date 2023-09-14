حميدتي: قوات "الدعم السريع" تسيطر على معظم ولاية الخرطوم

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس المجلس السيادي وقائد قوات "الدعم السريع" في السودان، اليوم الخميس، أن قواته تسيطر على مساحات واسعة من الخرطوم وأجزاء واسعة من ولايات السودان.

وشدد في كلمة مسجلة جديدة له: "قواتنا ستبدأ مشاورات لتشكيل سلطة مدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتنا إذا استمرت تحركات البرهان".

وقال: "البرهان وعناصر النظام البائد الهاربين من العدالة يسعون لتشكيل حكومة حرب من شرق السودان، لن نسمح لهم بتقسيم السودان وإذا أردنا السيطرة على الشرق سنفعل ذلك خلال يوم واحد".