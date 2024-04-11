أعلنت إسرائيل مقتله بعد أسبوع من استهدافه.. تفاصيل عن "صراف حماس" (صورة)

والواقع أن الجيش الإسرائيلي استهدف منزل المسؤول المالي البارز في الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس الماضي، بصاروخين شرقي مدينة رفح؛ ما أدى إلى مقتل زوجته وابنته على الفور، أما نصر فقد تعرض لإصابة بليغة نقل على إثرها إلى مستشفى أبو يوسف النجار.

وحسب مراسل "إرم نيوز" في غزة، فقد توفي نصر بعد نحو يومين من إصابته متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في عملية الاغتيال.

يعمل نصر في مجال الصرافة والحوالات المالية، ويُعد من أكبر الصرّافين في رفح، ويمتلك نحو 3 مكاتب صرافة وحوالات مالية باسم مكتب ابن خلدون للصرافة والحوالات المالية، ومعروف بانتمائه لحركة حماس.