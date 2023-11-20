"وول ستريت جورنال": توتر غير مسبوق بين بايدن ونتنياهو

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الاثنين، عن توتر غير مسبوق بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب مجريات الحرب على قطاع غزة التي أدت إلى مقتل 13 ألف مدني معظمهم من النساء والأطفال.

وقالت الصحيفة الأميركية إن "محادثات بايدن ونتنياهو أصبحت أكثر توترا مع استمرار نتنياهو في رفض فترات هدنة أطول" في غزة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إنهم قلقون إزاء عدد الضحايا المدنيين وإطلاق سراح الرهائن وخطط إسرائيل النهائية لغزة.

ووفق هؤلاء المسؤولين، فإن إدارة بايدن تكافح لإقناع نتنياهو بمنع توسع الصراع مع تزايد زخم الصور الواردة من غزة.

وحسب مصادر الصحيفة، فإن واشنطن أعربت للحكومة الإسرائيلية عن إحباطها إزاء عدد القتلى المدنيين في غزة.