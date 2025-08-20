logo
العالم العربي

أحد أخطر "مجرمي الحرب".. الأمن السوري يعتقل العميد ملهم الشنتوت

أحد أخطر "مجرمي الحرب".. الأمن السوري يعتقل العميد ملهم الشنتوت
راتب فهد الحسينالمصدر: وزارة الداخلية السورية
إرم نيوز
إرم نيوز
20 أغسطس 2025، 11:44 ص

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة السورية، العميد ملهم محمود الشنتوت، عن اعتقال رئيس مفرزة الأمن العسكري في منطقة محردة خلال حكم النظام السابق، راتب فهد الحسين.

 وأضاف الشنتوت، في بيان نشرته وزارة الداخلية السورية عبر حسابها على "تيليغرام"، اليوم الأربعاء، أن الحسين يعد "أحد أخطر مجرمي الحرب" في محردة، حيث ارتكب جرائم حرب عديدة استهدفت أهالي المناطق الثائرة، ما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين نتيجة مجازر جماعية.

 وبين الشنتوت أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لقوى الأمن الداخلي لملاحقة مجرمي الحرب ومحاسبتهم أمام القضاء المختص، مؤكداً أن يد العدالة ستطال كل من تلطخت يده بدماء السوريين.

