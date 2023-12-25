وسط نزوح مستمر.. الخدمات العامة في رفح تواجه خطر الانهيار
تهدد عمليات النزوح المتزايدة إلى جنوب غزة، الخدمات الصحية والبلدية بمدينة رفح بالانهيار، حيث استقبلت المدينة العدد الأكبر من النازحين، على مدار ثمانين يوماً من الحرب الإسرائيلية.
وتشير التقديرات، إلى أن "أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني نزحوا من شمال ووسط غزة وخانيونس إلى مدينة رفح جنوب القطاع؛ الأمر الذي تسبب بأكبر تكدس سكاني بالعالم، وأثّر على مختلف الخدمات الإنسانية الأساسية".
وتقع مدينة رفح إلى الجنوب من قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، وتبلغ مساحتها نحو 55 كيلو متراً مربعاً، ولا يتجاوز عدد سكانها 280 ألفاً، فيما تعاني بالأوضاع الطبيعية من صعوبة الخدمات الصحية والإنسانية.
خطر الانهيار
ويؤكد مدير مستشفى أبو يوسف النجار بالمدينة، مروان الهمص، أن "الخدمات الصحية تواجه خطر الانهيار في أي لحظة بسبب الأعداد الهائلة من النازحين".
ووصف الهمص، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الأوضاع بمستشفيات رفح والمراكز الصحية خطيرة للغاية، ولا يوجد أي سرير، خاصة وأن تلك المراكز تستقبل أضعاف الأعداد المخصصة لها، والتي اعتادت على استقبالها".
وأضاف: "لا نعرف أين نضع المرضى والمصابين، بفعل القصف الإسرائيلي، إذ لا يمكن إبقاؤهم أكثر من 48 ساعة، ولا يمكننا التعامل مع الحالات الحرجة، ونضطر لتحويلها إلى مستشفى غزة الأوروبي، والذي يستقبل الحالات الطارئة جدًّا فقط".
وأشار إلى أن "أعداد السكان والنازحين ضخمة للغاية، والوضع سيكون صعب جدا خلال الأيام المقبلة"، متوقعا أن تشهد رفح كوارث صحية كبيرة جدا، خصوصا وأن العديد من الأمراض تفشت بين سكان المدينة والنازحين بمراكز الإيواء.
وأكد "الهمص" بأن "المراكز الصحية لا تستطيع التعامل مع الوضع الحالي"؛ ما أجبر الجهات الطبية لإنشاء مستشفى ميداني صغير لاستقبال الجرحى والمبيت من يوم ليومين، مشدداً على ضرورة وجود أكثر من مركز صحي لخدمة النازحين برفح.
وأشاد المسؤول الطبي بالدور الذي يقوم به المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح ودوره في التخفيف من الأعباء الطبية والصحية التي تشهدها المدينة.
عمل بأقل الإمكانات
وفي السياق ذاته، أكد منسق الإعلام في بلدية رفح، محمد الداهودي، أن "البلدية تواصل العمل منذ الحرب الإسرائيلية على القطاع بأقل الإمكانات، وذلك من أجل ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية المناطة بها".
وأوضح الداهودي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "أعداد النازحين الذين استقبلتهم المدينة مضاعفة وتفوق القدرة الاستيعابية للبلدية والمؤسسات الإغاثية والصحية برفح"، مؤكداً أن "جميع المؤسسات الرسمية مهددة بالتوقف".
وأشار إلى "إنشاء مخيمات لجوء بالمناطق النائية وغير المتصلة بشبكة البنية التحتية"، لافتا إلى أن ذلك "سيكون له تداعيات كارثية خطيرة على القطاع من الناحيتين البيئية والصحية، ولا يمكن معالجتها بسهولة".
ولفت الداهودي، إلى أن "الحصار الخانق وانعدام الوقود يفاقم أزمة بلدية رفح، والتي تلجأ للاعتماد على عربات الكارو التي يجرها حيوان، وأحيانا يجرها العاملين في البلدية، لتقديم الخدمات اللازمة للسكان والنازحين".
وتابع: "تعمل البلدية مع جميع الجهات لضمان استمرار قدرتها على تحريك الآليات لفتح الطرق والبحث عن المفقودين تحت المنازل المدمرة، فيما تقوم بالبحث عن بدائل صحية بالتعاون مع المؤسسات الإغاثية لأعداد النازحين الكبيرة".
ووفق الحسابات المنطقية فإن خدمات بلدية رفح انتهت خلال الأسابيع الأولى للحرب الإسرائيلية، بفعل تشديد الحصار والاستهداف المتكرر لطواقمها ومرافقها؛ لكن "الداهودي" أكد بأن "كوادر البلدية مصرون على مواصلة العمل، حتى ولو كان على حساب زيادة العبء على الكادر البشري لتعويض النقص الحاصل بفعل توقف الآليات".
وبين الداهودي، أن "طواقم الطوارئ التابعين لبلدية رفح تعمل لساعات طويلة على مدار اليوم وبشكل متواصل"، محذراً من خطر توقف عمل البلدية خلال الأيام المقبلة في حال استمر نزوح مئات الآلاف من سكان غزة للجنوب القطاع.