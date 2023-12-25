وسط نزوح مستمر.. الخدمات العامة في رفح تواجه خطر الانهيار

خطر الانهيار

ويؤكد مدير مستشفى أبو يوسف النجار بالمدينة، مروان الهمص، أن "الخدمات الصحية تواجه خطر الانهيار في أي لحظة بسبب الأعداد الهائلة من النازحين".

ووصف الهمص، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الأوضاع بمستشفيات رفح والمراكز الصحية خطيرة للغاية، ولا يوجد أي سرير، خاصة وأن تلك المراكز تستقبل أضعاف الأعداد المخصصة لها، والتي اعتادت على استقبالها".

وأضاف: "لا نعرف أين نضع المرضى والمصابين، بفعل القصف الإسرائيلي، إذ لا يمكن إبقاؤهم أكثر من 48 ساعة، ولا يمكننا التعامل مع الحالات الحرجة، ونضطر لتحويلها إلى مستشفى غزة الأوروبي، والذي يستقبل الحالات الطارئة جدًّا فقط".

وأشار إلى أن "أعداد السكان والنازحين ضخمة للغاية، والوضع سيكون صعب جدا خلال الأيام المقبلة"، متوقعا أن تشهد رفح كوارث صحية كبيرة جدا، خصوصا وأن العديد من الأمراض تفشت بين سكان المدينة والنازحين بمراكز الإيواء.

وأكد "الهمص" بأن "المراكز الصحية لا تستطيع التعامل مع الوضع الحالي"؛ ما أجبر الجهات الطبية لإنشاء مستشفى ميداني صغير لاستقبال الجرحى والمبيت من يوم ليومين، مشدداً على ضرورة وجود أكثر من مركز صحي لخدمة النازحين برفح.

وأشاد المسؤول الطبي بالدور الذي يقوم به المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح ودوره في التخفيف من الأعباء الطبية والصحية التي تشهدها المدينة.