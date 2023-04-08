الجيش السوري يعلن تصفية مسلحين في ريف اللاذقية

وأضاف بيان وزارة الدفاع أنه "تم سحب جثة أحد الإرهابيين القتلى مع كامل عتاده وسلاحه، وهو أجنبي الجنسية ويدعى أبو قتادة".

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب تتحضر لتنفيذ هجمات إرهابية على المناطق الآمنة ومواقع الجيش العربي السوري بواسطة الطائرات المسيرة".

وذكر نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم أوليغ غورينوف في بيان صحفي، أن "إرهابيي ما يسمّى الحزب الإسلامي التركستاني في إدلب يعتزمون شن هجوم استفزازي لمواقع سورية بالمسيّرات".

وأوضح المسؤول العسكري الروسي أنه "وفقًا للمعلومات التي تلقاها مركز التنسيق الروسي فإن إرهابيي الحزب الإسلامي التركستاني الذين يحتلون مواقع في بلدة قدورة بمحافظة إدلب يستعدون لقصف استفزازي على مواقع الجيش العربي السوري باستخدام طائرات دون طيار وغيرها من الأسلحة".