حشود إسرائيلية ضخمة تقتحم بلدتين بريف درعا الغربي في سوريا

اقتحمت حشود إسرائيلية ضخمة، فجر اليوم الاثنين، اثنتين من القرى والبلدات بريف درعا الغربي في منطقة "حوض اليرموك" قرب حدود الجولان.

وذكرت مصادر سورية وشهود عيان أن 18 آلية تابعة للجيش الإسرائيلي توغلت في قرية "صيصون" و"سرية جملة" في ريف درعا الغربي.

أوضحت مصادر سورية أن الرتل العسكري توزع على مجموعتين، حيث تمركزت 12 آلية إسرائيلية وسط قرية "صيصون"، فيما بقيت 6 آليات في "سرية جملة" على حافة الوادي.

وكان "المرصد السوري لحقوق الإنسان" قد أفاد في وقت سابق بأن دورية إسرائيلية توغّلت داخل قرية "المشيرفة" بريف القنيطرة، حيث تمركزت 3 آليات عسكرية على أحد الطرق الرئيسية في القرية.

وأشار المرصد إلى أن المعلومات تفيد بأن الدورية الإسرائيلية نصبت حاجزًا مؤقتًا لتفتيش المارة والسيارات، فيما رافق العملية سيارة جيب عسكرية مزودة برشاش ثقيل.