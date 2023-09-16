خاص "إرم نيوز".. زلزال الحوز فاجعة إنسانية تحكي قصص التضامن المغربي

بعد مرور أسبوع على الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز ومناطق أخرى بالمغرب، تواصل قوافل المساعدات الإنسانية، القادمة من مختلف المدن المغربية، الوصول إلى القرى المتضررة جراء الزلزال بإقليم الحوز.

وأطلقت في المغرب مبادرة باسم "تطوان لإغاثة متضرري الزلزال"، وهي مبادرة مدنية تكفلت بها شخصيات مدنية بمدينة تطوان، شمال المملكة المغربية، للمساهمة في توفير مساعدات غذائية وأخرى عبارة عن أغطية وخيام وملابس ومواد إسعافات أولية للمتضررين من فاجعة الزلزال.

ويقول ياسين كريكش، وهو ناشط مدني وعضو مبادرة تطوان لإغاثة متضرري الزلزال، في حديث لـ"إرم نيوز"، إنه مباشرة بعد واقعة الزلزال ووصول أخبار سقوط ضحايا وانهيار المنازل في القرى بمنطقة الحوز، نشر عبر صفحته على (فيسبوك)، دعوات للتنسيق وتقديم يد العون.

وتضم مبادرة "تطوان لإغاثة متضرري الزلزال"، ست عشرة منظمة مدنية من مجالات مختلفة، وحَّدتها مهمة إنسانية تعكس قيم التضامن والتعاون التي تقتضيها مثل هذه الفترات العصيبة، حيث استطاعت توفير أزيد من ستة أطنان من المساعدات تم إرسالها عبر شاحنات وسيارات من الحجم الكبير صوب إقليم الحوز.