الحوثيون اعتقلوا 11 من موظفي الأمم المتحدة في إطار حملة أعقبت مقتل رئيس حكومتهم (مبعوث أممي)

العالم العربي

بعد تهديد حوثي بالانتقام.. إسرائيل تعزز الحماية على نتنياهو وكاتس

نتنياهو وكاتس المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
31 أغسطس 2025، 6:13 م

اتخذ جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) إجراءات "خاصة واستثنائية" لحماية كبار المسؤولين الحكوميين، وذلك على خلفية تهديد من ميليشيا الحوثي بالانتقام إثر اغتيال رئيس وزراء الحكومة المشكلة من قبلهم أحمد الرهوي.

وذكرت هيئة البث العبرية، أن  الشاباك عزز بشكل ملحوظ إجراءاته الأمنية لحماية كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو  ووزير الدفاع إسرائيل كاتس.

 وتأتي الإجراءات الأمنية المشددة بعد مقتل مسؤولين حكوميين بارزين في اليمن بغارات إسرائيلية الخميس الماضي 

وفي الأيام الأخيرة، نفّذ جهاز الأمن الإسرائيلي إجراءات "خاصة واستثنائية" لحماية رئيس الوزراء ووزير الدفاع وعدد من كبار المسؤولين، في ظل تهديد صريح بالانتقام من اليمن.

وأعلن  الحوثيون، السبت، مقتل أحمد غالب الرهوي رئيس الوزراء في الحكومة المشكلة من قبلهم مع عدد من الوزراء في الغارات الإسرائيلية على  صنعاء يوم الخميس الماضي.

