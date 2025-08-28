الجيش الإسرائيلي يكثف قصف حي الصبرة جنوب مدينة غزة

كثّف الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، من قصفه منطقة الصبرة وحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وهي المناطق التي أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لها قبل اجتياح مرتقب لمدينة غزة بالكامل.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بإطلاق المدفعية الإسرائيلية وابلا من القذائف باتجاه حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

كما شن الجيش الإسرائيلي غارات على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وفي منطقة القوسي شمالها، كما قصف بنايات سكنية في بلدة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأدى القصف المستمر على جنوب وشمال مدينة غزة إلى موجات نزوح باتجاه مناطق أكثر أمانًا غرب المدينة، وهي المناطق التي أصبحت تعج بالنازحين.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا": إن "القصف المستمر وأوامر التهجير في غزة تجبر عائلات بأكملها على ترك منازلها مجددًا وسط الخوف والدمار"، مضيفة أن "الناس في قطاع غزة جائعون ومنهكون وهذا يجب أن يتوقف".

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل 9 فلسطينيين منذ ساعات فجر الخميس، جراء سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.