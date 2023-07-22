الصحة العالمية تنبه إلى "محنة الأطباء" في السودان

نبه مدير منظمة الصحة العالمية، إلى تفاقم معاناة الأطباء في السودان، بينما يقدمون خدمات العلاج، في ظروف توصف بالحرجة للغاية، ووسط غياب لأبسط المعدات الضرورية.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الأذى الناجم عن العنف الحالي في السودان لا يقتصر على حرمان السودانيين من خدمات الرعاية الصحية، بل إنه يهدد حياة الأطباء ومن يعملون من أجل إسعاف الناس.

ودعا المسؤول الدولي، في تغريدة على موقع تويتر، طرفي الصراع إلى وقف العنف ضد العاملين في قطاع الصحة والعمل الإنساني، بينما أثرت الحرب على حياة الملايين من سكان البلاد.

وجاء موقف الصحة العالمية، إثر تعرض فريق طبي من منظمة "أطباء بلا حدود" للاعتداء، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقالت المنظمة إن عددا من المسلحين في العاصمة الخرطوم اعتدوا بالضرب على فريق من "أطباء بلا حدود" يضم 16 شخصا.

وتابعت أن المسلحين اعتقلوا سائقا من المنظمة ثم أفرجوا عنه، فيما سرقوا إحدى السيارات التي كانت تتحرك لأجل المساعدة.

وتتواصل معارك ضارية منذ عدة أشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط دعوات دولية إلى التهدئة.