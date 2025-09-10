"وول ستريت جورنال": ترامب وبخ نتنياهو بعد هجوم الدوحة

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب أجرى، الثلاثاء، مكالمة هاتفية متوترة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعرب خلالها عن "إحباطه العميق" من الضربة الإسرائيلية التي استهدفت ممثلي حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب المسؤولين، أبلغ ترامب نتنياهو أن قرار استهداف قادة حماس السياسيين في قطر كان "غير حكيم"، موضحين أنه غضب بشدة عندما علم بالهجوم من الجيش الأمريكي، لا من إسرائيل، الذي استهدف أراضي دولة حليفة للولايات المتحدة تلعب دور الوسيط في مفاوضات إنهاء حرب غزة.

ورد نتنياهو بالقول إنه "انتهز فرصة قصيرة" لتنفيذ الضربات. لكن في اتصال ثانٍ، اتسم بأجواء أكثر ودية، سأل ترامب نتنياهو إن كان الهجوم قد حقق أهدافه، ليجيبه الأخير بأنه غير متأكد. وبعد ساعات، أعلنت حماس أن قادتها المستهدفين نجوا، فيما قُتل ستة مسؤولين من الصف الثاني في الحركة.

وقال أحد كبار المسؤولين الأمريكيين إن ترامب، المعروف بدعمه القوي لإسرائيل، بات يشعر بإحباط متزايد من نتنياهو، الذي يواصل اتخاذ خطوات أحادية الطابع وعدوانية دون تنسيق مع واشنطن، وهو ما يتعارض مع أهداف الإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط.