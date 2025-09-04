الجيش الإسرائيلي: احتلال مدينة غزة "خطوة رمزية" لا تضمن إبعاد حماس

شكك الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، في ضمان خلو مدينة غزة من عناصر حركة حماس بعد احتلال المدينة. وفقا للقناة السابعة العبرية.

وقال ممثل الجيش خلال جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست مساء الأربعاء، إنه "ليس من المؤكد أن يؤدي احتلال غزة إلى إبعاد حركة حماس عن المدينة".

وقال تقرير القناة العبرية، إن "تصريحات ممثل الجيش الإسرائيلي جاءت ردًا على عضو الكنيست عن حزب "الليكود" عاميت هاليفي، الذي تساءل: "لماذا يحرك احتلال مدينة غزة حركة حماس؟".

فأجاب المسؤول العسكري: "لم أقل إن احتلال غزة يضمن خلو المدينة من حركة حماس، هذا ليس مؤكدا على الإطلاق. للمدينة أهمية رمزية فقط".

وأشار المسؤول العسكري إلى أنه وفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، لا زال نحو 800 ألف شخص في مدينة غزة حتى أمس الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير بأن حركة حماس تتحرك دبلوماسيا وتستعد عسكريا لمنع احتلال مدينة غزة. وتضغط الحركة للعمل على وقف العملية عبر موافقة قادة الحركة على خطة الوسطاء، التي تراجعت حكومة بنيامين نتنياهو عن الموافقة عليها.

وتشير القناة العبرية، إلى أن حركة حماس تحاول على الصعيد العسكري أيضا تجهيز جميع الوسائل المتاحة لها في مدينة غزة؛ ما يعزز إمكانية تصديها لقوات الجيش الإسرائيلي إذا تعمقت عملية "عربات جدعون 2" داخل المدينة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن الليلة الماضية أن "حركة حماس تواصل تجاهل الواقع، وتستمر في إطلاق تصريحات خالية المضمون، لكنها ستدرك قريبا حتمية الخيار بين قبول شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع السلاح، أو تلقى مدينة غزة مصير رفح وبيت حانون".