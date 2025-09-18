حماس تهدد إسرائيل: الرهائن على خطى "رون أراد"

هددت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، اليوم الخميس، بأن يكون مصير الرهائن الإسرائيليين لدى الحركة كمصير الجندي الإسرائيلي المفقود في لبنان "رون أراد"، بعد بدء الجيش الإسرائيلي عملية اجتياح مدينة غزة.

وقالت "القسام" في بيان لها: "الأسرى موزعون داخل أحياء مدينة غزة، ولن نكون حريصين على حياتهم طالما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر قتلهم".

وأضافت: "بدء هذه العملية وتوسيعها يعني أنكم لن تحصلوا على أي أسيرٍ، لا حي ولا ميت، وسيكون مصيرهم جميعاً كمصير رون أراد".

وحذرت حماس إسرائيل من "حرب استنزاف قاسية"، مهددة بتنفيذ المزيد من عمليات أسر وقتل الجنود الإسرائيليين داخل مدينة غزة.

وقالت: "أعددنا جيشًا من الاستشهاديين، وآلافًا من الكمائن والعبوات الهندسية وستكون غزة مقبرةً لجنودكم"، وفق البيان.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، منذ ثلاثة أيام، توسيع عمليته العسكرية في مدينة غزة، لتشمل احتلال كامل المدينة، بالتزامن مع تقدم لآلياته تجاه عمق المدينة تحت غطاء قصف مكثف.

وتحتفظ كتائب القسام الجناح المسلح لحماس بـ48 رهينة إسرائيليا من أصل 250 تم اختطافهم في هجوم واسع نفذته في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن 20 من هؤلاء الرهائن أحياء، وأن نحو ثمانية منهم يتم احتجازهم داخل مدينة غزة.

ورون آراد طيار إسرائيلي سقطت طائرته جنوب لبنان في 1986 خلال غارات إسرائيلية على المنطقة، ومنذ ذلك الحين ظل مصيره مجهولًا.