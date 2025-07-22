تركيا: أي محاولة لتقسيم سوريا تعتبر تهديدا لأمننا القومي

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، إن تركيا تعتبر أي محاولة لتقسيم سوريا تهديدًا لأمنها القومي، مؤكدًا أنها ستتدخل بشكل مباشر إذا حدثت مثل هذه المحاولة، بحسب "رويترز".

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وفي محادثات أجراها مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، أكد فيدان ضرورة اتخاذ دول المنطقة موقفًا موحدًا ضد محاولات تقسيم سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في تصريحات له إن "إسرائيل تعمل على عرقلة مشروع الاستقرار في سوريا"، مؤكدًا أن بلاده لن تترك الرئيس السوري أحمد الشرع وحيدًا.

ومن جهته، قال الرئيس السوري في تصريحات سابقة إن "سوريا لن تكون بعد اليوم ساحة لتقاسم النفوذ"، موضحًا: "لن نسمح بتقسيم سوريا، ولن نفسح المجال لإحياء سرديات النظام السابق؛ فسوريا لكل السوريين".