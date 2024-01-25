بعد قصف ملجأ.. بلينكن يطالب إسرائيل بحماية المدنيين
جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، دعواته إسرائيل لحماية المدنيين، بعد قصف طال ملجأً للأمم المتحدة في غزة وأدانته واشنطن.
وطال القصف المدفعي الملجأ، أمس الأربعاء، في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة؛ ما أدّى إلى مقتل 12 شخصاً، وفق الأمم المتحدة.
وقال بلينكن للصحافيين خلال زيارته أنغولا، إنّ ملجأ الأمم المتحدة "أساسي ويجب حمايته".
وأضاف: "جدّدنا تأكيد ذلك لحكومة إسرائيل، وأفهم أنهم يحققون في هذا الحادث، كما يجب، وكما هو مناسب"، من دون أن يشير إلى مستوى المحادثات التي جرت مع الجانب الإسرائيلي في هذا الشأن.
وفي ما يشكّل تناقضاً مع انتقاد إسرائيل المتكرّر لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، أشاد بلينكن بالوكالة لجهودها "في مساعدة الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها".
وقال إنّ "العمل الذي تؤدّيه الأمم المتحدة في غزة ينقذ الأرواح بكلّ معنى الكلمة، ولا يستطيع أي طرف آخر القيام به، ولا أحد يقوم به".
في سياق متصل، أكد بلينكن أنّ العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا لن تتأثّر بقضية الإبادة التي رفعتها الأخيرة ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وذلك رغم أنّه رفض مرّة أخرى الاتهامات الموجّهة لإسرائيل.
وأعلنت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أنها ستصدر الجمعة قراراً تاريخياً في القضية المرفوعة ضد إسرائيل.
وفي جولته الإفريقية التي لا تشمل جنوب إفريقيا، أكد وزير الخارجية الأميركي، الذي سبق أن وصف الاتهامات لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بأنّ "لا أساس لها من الصحة"، أنّ "هذه الآراء لا تزال قائمة".
وقال للصحافيين في أنغولا "طبعاً، علاقتنا مع جنوب إفريقيا مهمّة للغاية، وهي علاقة واسعة وعميقة جداً تغطّي العديد والعديد من القضايا".
وأضاف "عندما نختلف بشأن مسألة معيّنة، فإنّ ذلك لا ينتقص من العمل المهم الذي نقوم به معاً".