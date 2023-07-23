السودان.. دعوات إلى تشكيل سلطة انتقالية لإدارة البلاد

دعت وثيقة تحمل اسم "إعلان مبادئ للقوى الثورية والمدنية في السودان"، إلى تشكيل سلطة انتقالية تنفيذية تضم نسبة لا تقل عن 30 في المئة من النساء والشباب لإدارة البلاد، في حال استمرار الحرب لفترة طويلة.

وتأتي الوثيقة التي حصلت "إرم نيوز" على نسخة منها كنتاج تحليل أكثر من 15 مبادرة وطنية، ووقع عليها عدد من المكونات السودانية؛ أبرزها لجان المقاومة، ومنظمات المجتمع المدني، والتنظيمات النقابية، والقوى المدنية المؤمنة بالتغيير المدني.

وشددت الوثيقة على "ضرورة وقف الحرب والعمل الوطني المشترك"، وطالبت بتحديد أجندة لمشاركة المدنيين في مفاوضات وقف إطلاق النار والعملية السلمية والسياسية.