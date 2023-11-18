مسؤولون إسرائيليون يكشفون عن خطة جديدة باتجاه جنوب غزة

قال مصدر أمني إسرائيلي كبير، ومسؤولان كانا يشغلان مناصب كبيرة في السابق، إن أي توغل عسكري تنفذه إسرائيل في جنوب قطاع غزة المزدحم خلال الأيام المقبلة، قد يكون أكثر تعقيدًا من هجومها البري في شمال القطاع، مع احتمال سقوط عدد أكبر من القتلى في صفوف المدنيين والقوات.

وأشار متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، إلى أن العملية العسكرية ضد حركة حماس ستشق طريقها نحو جنوب غزة، لكنه لم يشر إلى توقيتها.

وشهد جنوب قطاع غزة موجة من القصف، يوم الخميس الماضي، في محيط مدينة خان يونس، مما أثار مخاوف بين الفلسطينيين النازحين الذين يحتمون هناك من أن الهجوم العسكري المتوقع أصبح وشيكًا.

وفرَّ مئات الآلاف من سكان غزة إلى جنوب القطاع، في الأسابيع الماضية، بعد أن طلبت منهم إسرائيل مغادرة الجزء الشمالي من القطاع.

والآن يشعر الكثيرون بالخوف، بعد أن أسقطت منشورات بالقرب من خان يونس، يوم الخميس الماضي، تطالبهم بترك أماكنهم مرة أخرى، ولكن هذه المرة باتجاه الغرب.