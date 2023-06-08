اشتعال المعارك في محيط مجمع اليرموك للصناعات العسكرية بالخرطوم

يشهد محيط مجمع للصناعات العسكرية في جنوب الخرطوم، اليوم الخميس، اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، وذلك غداة إعلان الأخيرة سيطرتها عليه.

وتحدث شهود عن "أصوات إطلاق نار واشتباكات وحريق في المنطقة المحيطة" بمجمع اليرموك، فيما شهدت المنطقة المحيطة تصاعدًا للدخان.

ويعتبر هذا المجمع، أبرز منشآت التصنيع العسكري في السودان، بحسب "أ ف ب".

وتعرّض اليرموك في تشرين الأول/أكتوبر 2012 لقصف جوي اتهمت الخرطوم إسرائيل بالوقوف خلفه، فيما رفضت "تل أبيب" التعليق.

وكانت قوات الدعم أعلنت في بيان الأربعاء، تحقيق "نصر جديد (...) بالسيطرة الكاملة على مجمع اليرموك ومستودعات الذخيرة".

وأشارت إلى أن جنود الجيش السوداني فرّوا تاركين خلفهم "كميات من العتاد العسكري والمركبات".

ونشرت عبر حسابها على تويتر شريطًا قالت، إنه "من داخل المجمع"، يظهر فيه عناصرها وهم يحتفلون داخل مخزن تتكدس فيه البنادق الرشاشة ومدافع الهاون وكميات هائلة من الذخيرة.