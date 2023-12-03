الحكومة اليمنية تحذر من مخططات حوثية تنسف جهود التهدئة

وحذّرت الحكومة اليمنية، مساء السبت، من إقدام ميليشيات الحوثيين، "على تفجير الأوضاع عسكريًّا، في ظل تقارير ميدانية عن عمليات تحشيد واستحداثات في جبهتي (مأرب، وشبوة)، والذي ينذر بنسف جهود التهدئة وإحلال السلام، وانزلاق الأوضاع من جديد نحو مربع الحرب، ومفاقمة الوضع الإنساني والمعيشي المتردي جراء سنوات الحرب والانقلاب".

وكشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة لدى الحكومة اليمنية معمر الإرياني، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مخططات تنفذها ميليشيات الحوثيين لشنّ عملية عسكرية في محافظتي مأرب وشبوة "عبر تنفيذ عملية الكماشة ضد مدينة مأرب من جبهة العلم شمال المحافظة، وجبهة البلق الشرقي، وحريب جنوب المحافظة، بالتزامن مع هجوم واسع على مديريات بيحان وعين وعسيلان ومرخة العليا ومرخة السفلى بمحافظة شبوة".

وأشار إلى تقارير ميدانية تكشف عن قيام الحوثيين أواخر أكتوبر/تشرين الأول ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني المنصرمين، بعمليات تحشيد إلى جبهات مأرب، وبدأت في نزع وتفكيك حقول الألغام التي زرعتها في الخطوط الأمامية بعدة مواقع من محافظة مأرب.

ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى إدانة واضحة لهذه الخطوات التصعيدية التي تؤكد استهتار ميليشيات الحوثيين بجهود التهدئة، وعدم اكتراثها بحياة الناس وبأوضاعهم الاقتصادية والإنسانية الصعبة.

أداة حرب

وقال المحلل السياسي فؤاد مسعد، أن "تصعيد الحوثيين ليس أمرًا جديدًا، خاصة أن التجارب السابقة تثبت استغلالهم لحالات الهدنة والاتفاقيات في تعزيز مواقعهم وتقوية جبهات القتال لديهم"

وأضاف مسعد في حديثه لـ"إرم نيوز": "بمعنى أنهم لم ولن يكونوا أطرافًا في السلام الحقيقي، منذ ظهور الحركة الحوثية قبل نحو 20 سنة، وهي تكرر الأمر ذاته من خلال ممارسة الخداع والتضليل داخليًّا وخارجيًّا، ويستخدمون معاناة اليمنيين في الترويج لأهدافهم وتنفيذ الأجندة الإيرانية في إشعال النار محليًّا وإقليميًّا".

وتابع "الهدنة الحالية التي يعيشها اليمن، شكّلت فرصة لليمنيين لالتقاط أنفاسهم جراء حرب دامية وصراعات متواصلة أشعلها انقلاب الحوثيين، لكنها – أي الهدنة – ليست سوى جدار يختبئ خلفه الحوثيون لإعداد أنفسهم ومسلحيهم لاستئناف الحرب على اليمنيين في بضع محافظات".

وأشار إلى جملة الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بشكل شبه يومي في أطراف مأرب وشمال الضالع وغرب تعز، "وهذا يؤكد أن جماعة الحوثي ليست سوى أداة حرب، ولن ترتقي إلى مستوى تصبح فيه طرفًا فاعلًا في أي اتفاق سلام قادم".

مجال مفتوح

من جانبه، قال المتحدث باسم القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، أن "حالة اللا سلم واللا حرب الجارية في اليمن، أفسحت المجال لميليشيات الحوثيين لترتيب صفوفها داخليًّا، وجعلتها متفرغة لخلق عملية دعائية تحاول من خلالها تحسين صورتها محليًّا وعربيًّا".

وأضاف الدبيش في حديثه لـ"إرم نيوز": "أنها تمكنت من ذلك عبر اختلاق بطولات عسكرية وهمية ضد إسرائيل، دون نتائج ملموسة لها، واستمرار تهديداتها لممرات الملاحة الدولية، في ظل غياب المجتمع الدولي ودوره الفاعل في ردعها".