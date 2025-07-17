الهجري: دفعنا "ثمناً باهظاً" بسبب سياسات الحكومة السورية (فيديو)

حمّل شيخ العقل البارز في طائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري، الخميس، السلطات السورية مسؤولية ما وصفه بـ"الثمن الباهظ" الذي دفعته السويداء بعد 4 أيام من الاقتتال.

وفي بيان مصور نشرته صفحة الرئاسة الروحية الدرزية، قال الشيخ الهجري: "دفعنا ثمناً باهظاً نتيجة سياسة حكومة تكفيرية مارست القصف بدلاً من حماية المدنيين"، مضيفاً أن من يقوم بأعمال التحريض والتخريب "لا يمثل إلا نفسه"، ولا يجوز تحميل الطوائف أو المناطق تبعات هذه الأفعال، على حد تعبيره.

وأكد الهجري أنهم "ليسوا دعاة فتنة ولا طائفيين"، بل يحملون إرثاً طويلاً من الشراكة الوطنية، والتزاماً راسخاً بأخلاقيات العيش المشترك وروح التسامح، رغم الاعتداءات التي طالت المدنيين في المحافظة.

وشدد على أن الطائفة ستواصل العمل مع العقلاء والشرفاء في البلاد "لصون الكرامة، وفتح أبواب الحلول بالحكمة لا بالسلاح"، مجدداً التزامه بوحدة الصف، ورفض الفوضى، والفتنة.

ومنذ دخول القوات الحكومية محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية لفضّ اشتباكات اندلعت الأحد بين مسلحين محليين وآخرين من البدو السنّة، تحدث سكان وشبكة إخبارية محلية والمرصد السوري لحقوق الإنسان عن انتهاكات بحق الأهالي، وثّق عناصر الأمن والجيش عدداً منها بأنفسهم. وتعهدت الرئاسة، الأربعاء، محاسبة المرتكبين.

وسحبت السلطات السورية، ليل الأربعاء الخميس، قواتها من محافظة السويداء، بعد اشتباكات دامية اندلعت الأحد، وأوقعت أكثر من 500 قتيل.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء.