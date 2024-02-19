طبيب عيون فلسطيني يروي مأساته بعد تدمير مستشفاه (صور)

وبين عكاشة أنه "كان يعمل داخل المستشفى أكثر من 25 كادرًا طبيًا وإداريًا وفنيًا من الأكثر كفاءة في قطاع غزة يعيلون أسرهم وعائلاتهم في ظل شح فرص العمل في غزة جرّاء الحصار الإسرائيلي المتواصل، وقلة الإمكانات المتاحة".

ومضى قائلًا: "كنت أول طبيب فلسطيني في القطاع استحدث زراعة القرنيات، وقمت بإبرام مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة في غزة بأن يتم التبرع من قبل أهالي المتوفين بالتبرع بالقرنيات لصالح المرضى الذين تعرضوا لأعطاب في قرنياتهم منعتهم من الرؤية، حيث لاقت المبادرة استحسانًا واسعًا، أبصر بسببها مئات المرضى النور".

وأجرى "المستشفى الدولي للعيون زراعة أكثر من 100 قرنية حينها لأشخاص غير قادرين على دفع تكاليف العملية ضمن مشروع خيري".