محللون سياسيون: عملية جنين المحدودة لم تحقق أهداف إسرائيل المنشودة

بدوره، يرى الكاتب آفي يسخاروف في مقال له نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه "يمكن تتويج العملية في جنين كعملية تكتيكية ناجحة حققت هدفًا عسكريًّا رئيسًا، وهو تقليل كمية الذخيرة في أيدي المسلحين الفلسطينيين في جنين، وأيضًا هي واحدة من أكثر العمليات نجاحًا سياسيًّا لبنيامين نتنياهو. في ظل الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية التي تروّج لها حكومته".

وقال إن "العملية العسكرية في جنين ما هي إلا "باراسيتامول" في أحسن الأحوال، لمرض عضال خطير. قد يقلل من خطورة مخيم جنين من حيث الأسلحة الموجودة به، لكن من غير المتوقع بالتأكيد أن يؤدي إلى انخفاض حقيقي في عدد محاولات تنفيذ العمليات ضد إسرائيل".

وأضاف أن "هذه العملية ليست واسعة النطاق كعملية الجدار الواقي عام 2002، رغم أن وزراء نتنياهو يحاولون تسويقها على هذا النحو. بل إنها ليست قريبة منها. وعدد المسلحين المطلوبين الذين قتلوا في المعارك ليس كبيرًا مقارنة بعدد المسلحين الذين كانوا في مخيم جنين، ولذلك لسوء الحظ، بعد وقت قصير من مغادرة الجيش الإسرائيلي لأزقة مخيم جنين، سيعود المسلحون إليه ويستأنفون الهجمات من هناك مجددًا".

المصادر: صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وموقع "نيوز1" العبري