محللون: "النزعة الانتقامية" تسيطر على مجلس السيادة السوداني

ورغم مرور عام على الحرب الدائرة في السودان دون أن تفضي إلى أي حل على الأرض أو مكاسب حقيقية لأي طرف، صرح الفريق ياسر العطا، مساعد قائد الجيش السوداني، رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بالقول إن "الحديث عن التفاوض مرفوض، وإن قيادة الجيش تعمل على دحر هذا الكابوس"، المتمثل بقوات الدعم السريع، على حد وصفه.

ومنذ فجر أمس الاثنين، وفي مناطق متعددة في محيط العاصمة السودانية الخرطوم، تدور معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يستخدم فيها الجيش السوداني، بحسب تصريحات قياديين فيه، المدفعية الثقيلة التي استهدفت الأحياء السكنية والمدنيين.

وأكد مراقبون أن الحروب واستمرار استخدام الآلة العسكرية بعيدًا عن السياسة والتفاوض، لم تفض عبر التاريخ إلى أي حل للصراعات والأزمات.

وبحسب المحللين، فإن تحقيق الأهداف الإستراتيجية في الصراعات لا يتم إلا من خلال عمليات التفاوض واستخدام الأدوات السياسية التي تخدمها الأداة العسكرية.

وكانت مصادر إخبارية ذكرت أن قوات الجيش السوداني قامت بقصف مواقع في شمال مدينة أم درمان تضم تجمعات مختلفة لقوات الدعم السريع في العاصمة بصورة متتالية.

وأشارت إلى أن الهجمات في محيط أحياء منطقة أم بدة وسوق ليبيا غربي مدينة أم درمان نتج عنها مقتل أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء.

وكشفت تقارير إعلامية عن استخدام الجيش السوداني الحرائق كسلاح حرب في السودان، حيث أظهرت صور أقمار اصطناعية أن مئات البلدات والقرى تم تدميرها بالكامل جراء حرائق مفتعلة، وأن أكثر من 50 قرية أُحرقت بشكل متكرر في إقليم دارفور؛ ما يشير إلى وجود نية للتهجير القسري وارتكاب جرائم حرب.