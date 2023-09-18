رغم الفاجعة.. الحياة تعود تدريجيا إلى المناطق التي دمرها الزلزال وسط المغرب

بعد أزيد من أسبوع على وقوع الزلزال الذي دمّر مناطق وسط المغرب، بدأت مظاهر الحياة تعود تدريجيا إلى المناطق المنكوبة.

ورغم أن الفاجعة الكبيرة والفقد الذي أصاب عائلات المناطق المنكوبة إلا أن السكان يحاولون بدء حياة جديدة وترك الأحزان خلفهم.

ويقبع قرويون في بعض من أكثر الأماكن انعزالا بمنطقة ضربها زلزال المغرب في خيام مؤقتة يعتمدون فيها على البهائم لجلب الإمدادات الضرورية بينما ينتظرون وصول المساعدات بعد ما يقرب من أسبوع على وقوع الكارثة.

وأودى الزلزال، الذي بلغت قوته 6.8 درجات وضرب جبال الأطلس الكبير، بحياة ما لا يقل عن 2946 شخصا وأوقع 5674 مصابا وفقا لأحدث الأرقام الرسمية، مما يجعله أسوأ زلزالا من حيث عدد القتلى في المغرب منذ عام 1960 والأقوى منذ عام 1900 على الأقل.