شمل مؤسسات حساسة.. هجوم سيبراني واسع يربك الحوثيين

تتعرض مواقع إلكترونية حكومية خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين منذ أيام لهجوم سيبراني غير مسبوق، طال مؤسسات حساسة وأدى إلى تذبذب خدمات الإنترنت، وسط تجاهل تام من قبل الجهات المعنية في حكومة الحوثيين.

ومنذ الخميس الماضي، بدأت جماعة تطلق على نفسها اسم "S4uD1Pwnz" اختراق وعزل نحو 75 موقعا إلكترونيا حكوميا وجامعيا في اليمن، تعمل جميعها تحت النطاق الوطني ".ye"، وفق إعلانها؛ ما تسبب بتعطيل خدمات مزود الإنترنت "يمن نت" الخاضع لسيطرة الحوثيين في مناطق متفرقة لعدة ساعات.

ووفقا لمؤسس "جمعية الإنترنت في اليمن"، والمتخصص في السلامة الرقمية، المهندس فهمي الباحث، فإن جماعة "الهاكرز" التي تبنّت الهجوم السيبراني على سيرفرات الاتصالات في صنعاء، أعلنت أمس الأحد عن تمكنها من العثور على عدد من المواقع الحساسة المرتبطة بالحوثيين.

وقال الباحث إن من بين المواقع الحساسة التي أعلنت الجماعة اختراقها، فرع البنك المركزي اليمني بصنعاء، وعددًا من البنوك التجارية الأخرى، بالإضافة إلى عثورها على منافذ الخطوط الأرضية "فايبر وADSL"، وإعلان تمكنها من الدخول بأعلى الصلاحيات وقطع اتصالات الشبكات الداخلية وجميع الخدمات، متوقعة حدوث مشاكل في الإنترنت بصنعاء خلال الساعات المقبلة.

وأشار إلى أن جماعة "S4uD1Pwnz" ذكرت في قناتها على تطبيق "تيليغرام"، أنها ما زالت تملك التحكم الكامل بأنظمة "SCADA" التابعة للمؤسسة العامة للمياه في صنعاء، بعد أن قامت بتعديل أرقام المولدات وسحب بيانات الموظفين.

وخلال الأيام الماضية، واجه المشتركون في مزود خدمات الإنترنت "يمن نت" الحكومية الخاضعة لسيطرة الحوثيين انقطاعات متكررة ومشاكل في استقرار الخدمة، كان آخرها انقطاع في عدة مناطق مساء أمس وفجر اليوم الاثنين، دون ورود أي إيضاحات من الشركة المزودة.

وتواصل الجهات المعنية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا إنكار تعرّضها لهجوم سيبراني، وادعت قيامها بعمليات تحديث، ثم تحججت بمشاكل فنية خلال ردها على استفسارات المشتركين في خدمات الإنترنت الحكومي.

من جانبه، يرى خبير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس رائد الثابتي، أن الهجوم كان له تأثير مباشر وغير مباشر على البنية التحتية للاتصالات التي تُشرف عليها الوزارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال في منشور مطوّل على "فيسبوك" إن شركة "يمن نت" التي شهدت انقطاعا واسعا في خدماتها، هي المزود الرئيس للإنترنت في مناطق الحوثيين، وتتبع إداريا وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء، ومن ثم فإن أي هجوم يستهدفها أو خوادمها الرئيسة يؤثر بشكل مباشر على قدرة الوزارة في تقديم خدمات الاتصالات للمواطنين والمؤسسات.

وأضاف أن الهجوم وإن لم يكن موجَّها بشكل مباشر للوزارة، إلا أنه أثّر على الأصول الحيوية الواقعة تحت مسؤوليتها، كما أدى انقطاع خدمات الإنترنت إلى شلل في العديد من الخدمات الحيوية المعتمدة على الاتصال بالإنترنت، مثل خدمات الدفع الإلكتروني والاستعلامات والمعاملات اليومية، وهو ما يُلقي بظلاله على كفاءة البنية التحتية للاتصالات في اليمن وقدرتها على الصمود أمام الهجمات السيبرانية.

وتطرق الثابتي إلى هشاشة البنية التحتية الرقمية في اليمن، ووجود ثغرات أمنية كشف عنها الهجوم، "وقد تُستغل في المستقبل؛ إذ يمكن استخدامها لشن هجمات أكثر تعقيدا تستهدف أنظمة حيوية أخرى مثل الطاقة والمياه والصحة؛ ما يشكّل تهديدا للأمن القومي".