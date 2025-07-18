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العالم العربي

إسرائيل تعلن قتل قيادات "كبيرة" في حماس بغارات على غزة

إسرائيل تعلن قتل قيادات "كبيرة" في حماس بغارات على غزة
قصف إسرائيلي سابق على غزةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
18 يوليو 2025، 11:56 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، قتل قيادييَن ميدانييَن كبيرَيْن، في حركة حماس، إلى جانب قيادي ونائب سابق بقطاع غزة.

وبحسب ما أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، فإن غارات نفذت خلال الأسبوع الحالي أسفرت عن مقتل برهوم شاهين، الذي يشغل منصب قائد منطقة غرب غزة في جهاز الأمن العام في "حماس"، وهشام صرصور، رئيس لجنة الطوارئ في "حماس" بمنطقة شرق غزة.

وقال أدرعي إن القتيلين شاركا في "أنشطة أمنية وإدارية داخل البنية التنظيمية لحركة حماس، حيث عملا على دعم العناصر المسلحة للجناح العسكري للمنظمة، من خلال استخدام وسائل القمع والعنف ضد السكان في قطاع غزة" وفق تعبيره.

وأضاف أن "جهاز الأمن العام الحمساوي يعد أحد الأجهزة المحورية والسرية في هيكلية حركة حماس، إذ يتولى مهام كشف ما تصفهم الحركة بالمتعاونين".

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وأشار إلى أنها "تضطلع بتأمين قادة حماس وممتلكاتها داخل القطاع وخارجه، إلى جانب توفير معلومات استخباراتية تساعد قادة التنظيم على اتخاذ قرارات وتفعيل مخططات ضد إسرائيل".

وأفاد بأن "الغارات أدت أيضًا إلى مقتل فرج الغول، الذي كان يشغل منصب رئيس اللجنة القضائية وعضو المجلس التشريعي التابع لحركة حماس، وفق ما أعلنته السلطات الإسرائيلية".

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