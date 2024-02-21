غانتس: "مؤشرات واعدة" على اتفاق جديد بشأن الرهائن

أعلن عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، أن هناك "مؤشرات أولية واعدة على إحراز تقدم" بشأن اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن من غزة في ظل محادثات إقليمية للتوصل إلى هدنة في الحرب.

وقال غانتس في إفادة صحفية متلفزة: "هناك محاولات مستمرة للترويج لاتفاق جديد بخصوص الرهائن، وهناك مؤشرات أولية واعدة على إحراز تقدم محتمل".

لكنه أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، ودون التوصل إلى اتفاق جديد، سيواصل القتال في غزة حتى أثناء شهر رمضان.

وتابع: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الرهائن، سنواصل العمليات خلال شهر رمضان أيضا".