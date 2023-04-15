السودان.. البرهان يبدي استعداده للتهدئة وتجنب التصعيد
قال مسؤولون سودانيون، اليوم السبت، إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مستعد "للإقدام على أية خطوة تعين على حلحلة الإشكال الطارئ بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي".
وأضاف المسؤولون وهم مجموعة من الوسطاء بينهم قادة لجماعات شبه عسكرية في بيان: "نطمئن المواطنين الكرام بأن الأزمة في طريقها الى زوال".
كان قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" أكد أمس الجمعة، التزامه بعدم التصعيد وأبدى استعداده للقاء البرهان، حسبما أورد بيان لمجموعة من المسؤولين السودانيين.
وكان من بين المسؤولين الموقعين على البيان قادة فصائل أخرى شبه عسكرية.
وقالت مصادر عسكرية إن قوات الدعم السريع بدأت في إعادة نشر وحدات في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى وسط محادثات جرت الشهر الماضي.
وتصاعد التوتر الخميس، بعد نقل بعض قوات الدعم السريع بالقرب من مطار عسكري بمدينة مروي في شمال البلاد في خطوة قال الجيش إنها اتُخذت دون موافقته.