السودان.. البرهان يبدي استعداده للتهدئة وتجنب التصعيد

قال مسؤولون سودانيون، اليوم السبت، إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مستعد "للإقدام على أية خطوة تعين على حلحلة الإشكال الطارئ بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي".

وأضاف المسؤولون وهم مجموعة من الوسطاء بينهم قادة لجماعات شبه عسكرية في بيان: "نطمئن المواطنين الكرام بأن الأزمة في طريقها الى زوال".