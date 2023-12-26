"وول ستريت جورنال": نتنياهو يحدد 3 شروط لاتفاق سلام في غزة

حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ثلاثة شروط للوصول إلى اتفاق سلام مستقبلي، في قطاع غزة.

وعبر مقال خاص كتبه في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تحدث نتنياهو عن شروطه الثلاثة للوصول إلى اتفاق مع المواطنين الفلسطينيين في غزة، دون أن يتحدث عن سلطة محددة تحكم القطاع، وفق ما أوردته قناة "الآن 14" الإسرائيلية، الليلة نقلًا عن المقال.

وقال إنه يشترط تدمير حركة حماس، ونزع سلاح قطاع غزة، والتخلي عن التوجهات الراديكالية التي زعم أنها استشرت بالمجتمع الفلسطيني.

ووفق ما نقلته عنه القناة "يتعين أولًا تدمير حماس"، مضيفًا أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ودولًا عديدة أخرى تؤيد نوايا إسرائيل لتدمير المنظمة "الإرهابية" بحسب وصفه.

وقال إنه من أجل تحقيق هذا الهدف "يتعين تفكيك قدرات حماس العسكرية، وإنهاء سلطتها السياسية على قطاع غزة".

يرى نتنياهو في مقاله، أن التحدي الرئيس في الحرب الحالية هو "إستراتيجية حماس القائمة على استخدام المدنيين دروعًا بشرية"، مضيفًا: "ستواصل إسرائيل العمل مع الامتثال الكامل للقانون الدولي".

ولفت إلى أن حماس تضع بنيتها العسكرية داخل وتحت المنازل والمستشفيات والمساجد والمدارس والمواقع المدنية الأخرى، وبذلك تهدد حياة السكان المدنيين.

وادعى أن إسرائيل "تبذل ما بوسعها من أجل تقليص عدد المصابين المدنيين، من خلال إرسال رسائل نصية (عبر الهواتف) أو إلقاء المنشورات، ووسائل أخرى؛ لكي تحذر المواطنين الغزيين على خلاف ما تفعله حماس".