بسبب أسعار الوقود.. التوتر يسود مأرب عقب مقتل 3 جنود
تصاعدت حدّة التوتر بين قوات الحكومة اليمنية ومسلحين قبليين في محافظة مأرب النفطية، شمالي البلاد، إثر احتجاج القبليين على ارتفاع أسعار الوقود، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، في ظل استمرار التهديدات المتبادلة بين الطرفين.
وقتل الاثنين، 3 جنود من أفراد الجيش اليمني، داخل سيارتهم، بمديرية الوادي بمحافظة مأرب، وسط اتهامات حكومية للمسلحين بقتلهم بدم بارد؛ ما يرفع حصيلة قتلى المواجهات المسلحة التي اندلعت منذ الثلاثاء الماضي، إلى 8 أشخاص، بينهم 3 من المسلحين، واثنان من سائقي الناقلات النفطية، إضافة إلى الجنود الثلاثة، وفق ما أكدته مصادر محلية لـ"إرم نيوز".
وتتهم اللجنة الأمنية والعسكرية بمأرب، المسلحين بارتكاب "جرائم قتل وقطع الطرقات وتعطيل المصالح العامة، وآخرها جريمة القتل العمد لثلاثة من أبناء القوات المسلحة"، إضافة إلى قيامهم السبت الماضي، "بجريمة قتل سائق ناقلة من عابري السبيل، وإحراق شاحنة نقل لأحد المواطنين، وتزامن ذلك مع تفجير أنبوب النفط بين ريدان وصافر قبل يومين".
وقالت اللجنة، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن القوات المسلحة والأمن، "لا تزال تتعامل بمسؤولية وصبر، لإعطاء الفرصة للمغرر بهم ممن التحقوا بتلك العناصر، بالعودة إلى جادة الصواب وتغليب المصلحة العامة، بعد انكشاف حقيقة دوافع من يتصدرون تلك التجمعات".
وأضافت أنها "لن تتهاون في القيام بواجباتها الدستورية والقانونية، في حماية المصالح العامة وتأمين الطرقات وحفظ الأمن والاستقرار، وأنها ستتعامل بكل قوة وحزم مع كل من تسول له نفسه المساس باستقرار المحافظة"، مشيرة إلى أن "البيان الصادر عن المسلحين، الأحد الماضي، تحريض على العنف وتهيئة لأعمال إرهابية ضد المنشآت النفطية، ويكشف حقيقة النوايا والادعاءات الكاذبة.
ودعا المسلحون المحتجون، جميع المتواجدين قرب منشأة "صافر" النفطية، من تجار ومقاولين وعمال وسكان، إلى "إخلاء المكان ونقل ممتلكاتهم ومغادرة المنشأة والابتعاد عنها بمسافة 20 كيلو مترا إلى الجهة الغربية، خلال 48 ساعة، تنتهي عند الثانية عشر من صباح الأربعاء"، لافتين إلى أنهم "وصلوا إلى طريق مسدود مع السلطة المحلية بمأرب، فيما يتعلق بأسعار المشتقات النفطية".
ويرفض المسلحون القبليون، رفع السلطات المحلية أسعار مادة البترول في مأرب، إلى 10 آلاف ريال يمني، بما يعادل 6 دولارات، لصفيحة البترول الواحدة بسعة 20 لترًا، بعد أن كان سعرها يصل إلى 3500 ريال يمني، أي ما يعادل أقل من 3 دولارات، وهو السعر الأدنى بين كل المحافظات اليمنية.
وبحسب شركة النفط اليمنية في مأرب، فإن رفع سعر البترول، جاء وفق قرار حكومي لتعزيز موارد الدولة، نظرًا للوضع الاقتصادي وحاجة الحكومة للإيرادات لتغطية نفقاتها.
ومنع المسلحون خلال الأيام الماضية، مرور عدد من ناقلات النفط المنطلقة من منشأة "صافر" النفطية، إلى مناطق مختلفة من محافظة مأرب، ما تسبب في اندلاع المواجهات المسلحة بين الطرفين.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في اتصال هاتفي بعضو مجلس القيادة، محافظ مأرب، سلطان العرادة، السبت الماضي، "دعم السلطة المحلية في إنفاذ قرارات الحكومة المتعلقة بمعالجة أسعار المشتقات النفطية"، مشددًا على "أهمية الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية ونبذ العنف وأي أعمال خارجة عن النظام والقانون التي لن تخدم سوى المليشيات الحوثية المتربصة بمحافظة مأرب".