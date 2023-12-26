بسبب أسعار الوقود.. التوتر يسود مأرب عقب مقتل 3 جنود

تصاعدت حدّة التوتر بين قوات الحكومة اليمنية ومسلحين قبليين في محافظة مأرب النفطية، شمالي البلاد، إثر احتجاج القبليين على ارتفاع أسعار الوقود، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، في ظل استمرار التهديدات المتبادلة بين الطرفين.

وقتل الاثنين، 3 جنود من أفراد الجيش اليمني، داخل سيارتهم، بمديرية الوادي بمحافظة مأرب، وسط اتهامات حكومية للمسلحين بقتلهم بدم بارد؛ ما يرفع حصيلة قتلى المواجهات المسلحة التي اندلعت منذ الثلاثاء الماضي، إلى 8 أشخاص، بينهم 3 من المسلحين، واثنان من سائقي الناقلات النفطية، إضافة إلى الجنود الثلاثة، وفق ما أكدته مصادر محلية لـ"إرم نيوز".

وتتهم اللجنة الأمنية والعسكرية بمأرب، المسلحين بارتكاب "جرائم قتل وقطع الطرقات وتعطيل المصالح العامة، وآخرها جريمة القتل العمد لثلاثة من أبناء القوات المسلحة"، إضافة إلى قيامهم السبت الماضي، "بجريمة قتل سائق ناقلة من عابري السبيل، وإحراق شاحنة نقل لأحد المواطنين، وتزامن ذلك مع تفجير أنبوب النفط بين ريدان وصافر قبل يومين".

وقالت اللجنة، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن القوات المسلحة والأمن، "لا تزال تتعامل بمسؤولية وصبر، لإعطاء الفرصة للمغرر بهم ممن التحقوا بتلك العناصر، بالعودة إلى جادة الصواب وتغليب المصلحة العامة، بعد انكشاف حقيقة دوافع من يتصدرون تلك التجمعات".