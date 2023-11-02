كيف بررت إسرائيل هجماتها العنيفة على غزة؟

قالت صحيفة "الواشنطن بوست"، إن إسرائيل تتعمد مقارنة هجماتها العنيفة التي تجري في غزة الآن بتلك التي حدثت في الحرب العالمية الثانية، في محاولة لتبرير العنف المتزايد وسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.

وذكرت الصحيفة في تقرير، أن "نتنياهو عقد مقارنة بين ما حدث في مخيم جباليا بفعل هجوم جوي إسرائيلي بالصواريخ وسقوط 400 من المدنيين بين قتيل وجريح، والغارة الجوية البريطانية التي أصابت مستشفى للأطفال في كوبنهاجن عن طريق الخطأ قبل 80 عامًا وتسببت بمقتل نحو 80 طفلًا".

وبرر نتنياهو كلا الهجومين بـ"الأعمال العسكرية المشروعة ذات الضرورة التي تستهدف أهدافًا عسكرية"، زاعمًا بأن "القصف الإسرائيلي كان يستهدف القيادي في حماس، إبراهيم البياري".

وعقد نتنياهو أيضًا مقارنة أخرى مع ما فعلته الولايات المتحدة عام 1941 من إسقاط قنبلتين ذريتين على هيروشيما وناغازاكي، وهو ما هرول الكثير من الساسة والمحللين الإسرائيليين إلى اقتباسه أيضًا لتبرير أي آليات متوفرة لـ"تدمير حماس وهزيمتها".