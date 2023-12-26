الجيش الإسرائيلي يطالب سكان مخيم البريج بالإخلاء الفوري
ألقى الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء آلاف المناشير الورقية على المحافظة الوسطى تحديدًا، حذر فيها سكان مخيم البريج والأحياء السكنية هناك بضرورة الإخلاء الفوري إلى منطقة دير البلح أو إلى منطقة تل السلطان غرب محافظة رفح عبر شارع الرشيد.
ورصد مراسل إرم نيوز بغزة أحد المناشير الورقية التي اعتاد الجيش الإسرائيلي إلقاءها مع كل عملية برية لإحدى المحافظات، يوضح فيها أن مخيم البريج وشرق المحافظة الوسطى هي منطقة عمليات عسكرية خطيرة.
وتشهد المحافظة الوسطى بدءًا للعملية العسكرية البرية منذ يومين، حيث يمكن سماع أصوات أحزمة نارية عنيفة فضلًا عن قصف مدفعي لا يتوقف.
وأشار مراسل إرم نيوز بغزة، إلى أن أصوات الاشتباكات شرق المحافظة الوسطى لا سيما شرق مخيم البريج والمغازي تُسمع بصوتٍ واضح.
كما بيّن أن المحافظة الوسطى تشهد نزوحًا بعشرات الآلاف بعضهم من مخيمات شرق المحافظة إلى وسطها، والبعض الآخر باتجاه محافظة رفح على اعتبار أنها منطقة آمنة.