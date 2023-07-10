الفصائل الفلسطينية تلبي دعوة عباس للاجتماع في القاهرة نهاية الشهر الجاري

تظهر توجهات الفصائل الفلسطينية موافقة على تلبية دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحضور اجتماع في القاهرة نهاية شهر تموز/يوليو الجاري.

وكانت جمهورية مصر العربية، قد وجهت دعوات للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، لحضور اجتماع في القاهرة لبحث التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، بالتشاور مع الرئيس الفلسطيني.

ووصفت فصائل فلسطينية الاجتماع بالمهم والحساس في ظل التصعيد التي تشهده الأراضي المحتلة.

في غضون ذلك، أكد المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، أن الفصائل الفلسطينية تلقت دعوة رسمية من جمهورية مصر العربية لحضور لقاء يجمع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة، بناءً على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في أعقاب العملية العسكرية الأخيرة في جنين.

وأضاف في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن الاجتماع "يهدف لبلورة اتفاق بشأن إنجاز رؤية وطنية شاملة وتوحيد الصف الفلسطيني، لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له".

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن فصائل فلسطينية عديدة وعلى رأسها الجهاد الإسلامي، أبدت في بيانات منفصلة، استعدادها لتلبية الدعوة المصرية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، قوله إن الدعوات وجهها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد التشاور مع الأشقاء في مصر، مشيراً إلى أن الدعوات قد سلمت لجميع الفصائل مساء الأحد، دون استثناء.