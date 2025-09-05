حزب الله يدفع أنصاره إلى الشوارع رفضا لـ"نزع السلاح" (فيديو)

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
تناقلت وسائل إعلام لبنانية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو، مساء الجمعة، تظهر تظاهرات ومواكب حاشدة لأنصار حزب الله رفضا لنزع سلاح الحزب، وحصرية السلاح بيد الدولة.
وخرجت تظاهرات في الضاحية الجنوبية لبيروت تنديدًا بقرار الحكومة اللبنانية، خلال جلستها الجمعة، إقرار خطة سحب سلاح حزب الله.
وانطلقت مواكب سيارات ودراجات نارية مناصرة لحزب الله في طريق مطار بيروت ومناطق أخرى احتجاجا على قرار الحكومة وخطة الجيش الخاصة بحصرية السلاح بيد الدولة.
وقالت مصادر محلية إن الجيش اللبناني كثف انتشار قواته في مناطق ساخنة من العاصمة تحسبا لوقوع اشتباكات.
وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت اليوم الجمعة تبنيها لخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة.
وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في بيان عقب اجتماع جلسة مجلس الوزراء إن المجلس رحب بخطة الجيش، وأضاف أن المجلس قرر الإبقاء على مضمون خطة قيادة الجيش ومداولاتها سرية.