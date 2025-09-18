الشيباني في واشنطن لرفع عقوبات "قيصر" عن سوريا بشكل دائم

قال مشرعون ومسؤولون أمريكيون إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيزور واشنطن الخميس لإجراء محادثات في الكونغرس بشأن رفع العقوبات المتبقية على سوريا بشكل دائم.

تُعد هذه أول زيارة لوزير خارجية سوري إلى واشنطن منذ أكثر من 25 عامًا، وتأتي في سياق المساعي الأمريكية للوساطة بهدف التوصل إلى اتفاق أمني جديد بين سوريا وإسرائيل.

ونقلت وكالة "أكسيوس" أن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام (عن ولاية كاليفورنيا) قوله إنه يتوقع أن يلتقي شيباني يوم الخميس مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ لبحث مسألة الإلغاء الدائم لـ"عقوبات قيصر".

ومن المتوقع أن يلتقي الشيباني، الجمعة، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وفقا لـ "أكسيوس".

وكان وزير الخارجية السوري قد توجه إلى لندن، حيث عقد محادثات مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر لمناقشة المقترح الإسرائيلي المتعلق باتفاقية أمنية جديدة بين الجانبين.

ووفقًا لمصادر مطلعة، استمر الاجتماع خمس ساعات برعاية المبعوث الأمريكي توم باراك، وركّز على بحث الرد السوري.

وأشار أحد المصادر إلى أن المحادثات أحرزت تقدمًا ملموسًا باتجاه التوصل إلى اتفاق محتمل.