هل ينجح الغرب في إقامة منطقة عازلة بين لبنان وإسرائيل؟
كشف تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن جهودًا دبلوماسية حثيثة تبذلها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لإقامة منطقة عازلة على الحدود بين إسرائيل ولبنان.
وذكرت الصحيفة أن هذه الجهود تهدف إلى إقناع ميليشيات حزب الله بالانسحاب من المناطق الحدودية؛ لمنع تفاقم النزاع مع إسرائيل وصولًا إلى حرب شاملة.
وبينت أن المبادرة تتضمن أيضا نقاشات مع لبنان وإسرائيل لتطبيق قرار الأمم المتحدة 1701، الذي ينص على انسحاب مقاتلي حزب الله من الحدود.
"وأحد الحلول المقترحة يتمثل في إعطاء الجيش اللبناني دورًا أكبر في تأسيس منطقة عازلة تفصل حزب الله عن الحدود"، وفق المصدر ذاته.
وتابع: "في ظل المخاوف من اتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وحزب الله، بدأ المسؤولون الأمريكيون والفرنسيون والبريطانيون خوض مفاوضات مع تل أبيب وبيروت لتطبيق القرار الأممي رقم 1701؛ بهدف تعزيز وجود الجيش اللبناني في مناطق الجنوب، وبالتالي دفع حزب الله إلى الموافقة على سحب قواته من الحدود".
وقالت الصحيفة إن "من بين الحلول المقترحة تعزيز وجود قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل"، وإضفاء الطابع الرسمي على "الخط الأزرق"، وهو الحدود الفعلية بين إسرائيل ولبنان".
وأضافت: "غير أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى، ولا تزال هناك عقبات كبيرة، رغم أن القرار 1701 ينظر إليه كـ"خارطة طريق" محتملة للمفاوضات التي تتناول المخاوف بشأن الانتهاكات الإسرائيلية والتحديات القائمة، بما في ذلك التعقيدات المترتبة على وجود حزب الله في جنوب لبنان".
وأردفت: "إسرائيل من جهتها تحذر باللجوء إلى الخيار العسكري إذا لم يمتثل الحزب لقرار الأمم المتحدة، فيما يؤكد المسؤولون اللبنانيون أن حزب الله لا يسعى وراء حرب إقليمية، وهو ما يجعل المفاوضات مرشحة أكثر للاستمرار".
وبينت أنه "في ظل ضعف الجيش اللبناني ومواجهته مشاكل مالية كبيرة، تتضمن المفاوضات احتمال تقديم دعم غربي على هيئة أسلحة وعمليات تدريب للقوات اللبنانية كجزء من الصفقة".