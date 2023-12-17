هل ينجح الغرب في إقامة منطقة عازلة بين لبنان وإسرائيل؟

كشف تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن جهودًا دبلوماسية حثيثة تبذلها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لإقامة منطقة عازلة على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وذكرت الصحيفة أن هذه الجهود تهدف إلى إقناع ميليشيات حزب الله بالانسحاب من المناطق الحدودية؛ لمنع تفاقم النزاع مع إسرائيل وصولًا إلى حرب شاملة.

وبينت أن المبادرة تتضمن أيضا نقاشات مع لبنان وإسرائيل لتطبيق قرار الأمم المتحدة 1701، الذي ينص على انسحاب مقاتلي حزب الله من الحدود.

"وأحد الحلول المقترحة يتمثل في إعطاء الجيش اللبناني دورًا أكبر في تأسيس منطقة عازلة تفصل حزب الله عن الحدود"، وفق المصدر ذاته.