السعودية تُعلن تسيير جسر جوي وتنظيم حملة شعبية لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا
أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، عن سلسلة توجيهات ملكية تتضمن تسيير جسر جوي وتقديم مساعدات متنوعة وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.
ووجه الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي.
كما وجها، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى تنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.
ونقلت الوكالة الرسمية عن المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، قوله إنه سيجري تقديم مساعدات غذائية وإيوائية وطبية متنوعة دعما لجهود الإنقاذ وإغاثة المنكوبين.
وبين أن المساعدات تأتي انطلاقًا من حرص الملك سلمان وولي عهده، على الوقوف إلى جانب المتضررين من أبناء الشعبين السوري والتركي والتخفيف من آثار الزلزال المدمر، الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات في سوريا وتركيا.