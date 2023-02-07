السعودية تُعلن تسيير جسر جوي وتنظيم حملة شعبية لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، عن سلسلة توجيهات ملكية تتضمن تسيير جسر جوي وتقديم مساعدات متنوعة وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

ووجه الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي.