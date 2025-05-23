"إبادة جماعية في غزة".. بيرس مورغان "ينقلب" على إسرائيل

في "انقلاب مفاجئ"، قال الإعلامي البريطاني الشهير، بيرس مورغان، إنه لم يعد يقاوم رغبته في "انتقاد إسرائيل"، وذلك بعدما أبدى لسنوات دعمًا كبيرًا لسياسات تل أبيب.

ولأكثر من عام عبر مناظراته مع الإعلامي البريطاني، مهدي حسين، دافع مورغان عن انتهاكات إسرائيل في حربها على قطاع غزة، رافضًا وصفها بالإبادة، كما رفض أكثر من مرة إدانة ما يفعله رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في غزة، معتبرًا أنه "دفاع عن النفس".

ورفض مورغان مرارًا وصف "الإبادة الجماعية" في غزة، لكنه في الحلقة الأخيرة أقرّ بهذا الوصف، وقال "بما أن العديد من حلفاء إسرائيل يدقون الآن ناقوس الخطر بشأن ما يحدث، لا يمكنك أن تشعر بالارتياح، بالتأكيد، لما يحدث في غزة".

وأضاف: "كنتُ دائمًا أقاوم انتقاد الحكومة الإسرائيلية، لكنني لم أعد أقاوم"، متابعًا: "أعتقد أننا وصلنا إلى أرضية مشتركة لفهم ما يحدث"، وقال إن غزة تتعرّض إلى "حصار، وهو بصراحة تجويع ممنهج، للعديد من الأطفال والنساء الأبرياء".

وقال أيضًا إن "القصف لا يتوقف، ولا نعرف عدد المدنيين الذين قتلوا، كما يبدو أن المئات يقتلون يوميًا"، مشيرًا أن بعض الوزراء المتطرفين في إسرائيل يتحدثون علنًا عن "إبادة جماعية" في غزة، وقال إن ما تفعله إسرائيل في غزة لم يعد يحظى بقبول لدى اليهود حول العالم.

وكانت آراء مورغان الداعمة لإسرائيل، انتشرت بشكل أكبر إثر حواره مع الإعلامي المصري المقيم في أمريكا، باسم يوسف، بعد أسابيع قليلة من الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر 2023.

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وحصد لقاء تلفزيوني جمعهما ملايين المشاهدات عربيًا وعالميًا، وطرح فيه الإعلامي المصري وجهة النظر العربية بشكل ساخر أحرج المذيع البريطاني.

ومما جاء في لقاء باسم يوسف مع بيرس مورغان: "إن إسرائيل هي القوة العسكرية الوحيدة التي تقوم بتحذير المدنيين قبل قصفهم، أعني كم هذا لطيف.. لأنه بهذا المنطق إذا بدأت القوات الروسية حربها بإنذار الأوكرانيين قبل قصف منازلهم، فنحن بهذا الشكل متفقون مع بوتين: حسنًا حبيبي، لقد قمت بتحذيرهم، قم بغزوهم الأمور على ما يرام، لقد قمت بعملك على أكمل وجه".