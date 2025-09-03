القوات الإسرائيلية تعتقل 7 أشخاص في ريف القنيطرة الشمالي

اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، 7 أشخاص بعد أن توغلت في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، وقامت بمداهمة وتفتيش عدد من المنازل.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن دورية تابعة للقوات الإسرائيلية مؤلفة من 5 عربات و30 عنصراً دخلت من القاعدة العسكرية الإسرائيلية المستحدثة في حرش جباتا الخشب الساعة الثالثة فجراً، وتوغلت في بلدة جباتا الخشب، وقامت بتفتيش عدد من المنازل، واعتقلت 7 أشخاص، ثم انسحبت الساعة الخامسة صباحاً باتجاه القاعدة.

ومنتصف ليلة أمس، شنت القوات الإسرائيلية عدواناً بخمس قذائف على سرية الطواحين المهجورة، شرقي بلدة بريقة في ريف القنيطرة الجنوبي، وتوغلت في منطقة تل كروم وقرية الأصبح، ونصبت حاجزاً وفتشت عدداً من المنازل فيها.

وتواصل إسرائيل خروقاتها داخل الأراضي السورية في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بسيادة الدول.

وأدانت سوريا هذه الاعتداءات المتكررة، مؤكدة أنها تعرقل جهود تحقيق الاستقرار، وتمثل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي واتفاق فض الاشتباك، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقفها.