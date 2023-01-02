الأردن.. إصابة ضابط بإطلاق نار في محمية رم السياحية

أصيب ضابط من شرطة البادية الملكية الأردنية، إثر إطلاق نار من قبل عدد من الأشخاص باتجاه قوة أمنية، بحسب ما أعلنت مديرية الأمن العام في المملكة، يوم الإثنين.

وقالت المديرية في بيان لها، إن "عددا من الأشخاص أطلقوا عيارات نارية من داخل مركباتهم باتجاه قوة أمنية من قيادة شرطة البادية الملكية، أثناء تنفيذها أوامر بإزالة اعتداءات وتعديات داخل محمية رم السياحية".

وأضاف البيان، أنه "نتج عن الحادثة إصابة أحد ضباط القوة وجرى إسعافه للمستشفى وهو قيد العلاج".

وأكد أنه "تم التعامل" مع مطلقي النار، وأن التحقيقات في الواقعة ما زالت جارية.

وأشارت مديرية الأمن العام إلى أن "أوامر الإزالة جاءت بعد عديد الإنذارات التي وجهت للمعتدين على الأراضي من المرجعيات المختصة واستنفاد المهل المعطاة لهم لتصويب أوضاعهم، وإصرارهم على الامتناع عن تنفيذها".